今日から復帰になりました！！▶▶この作品を最初から読む「あの人ばかり、うまくいっている気がする――」終わらない「幸せマウント」の行方は…？「他人が認める幸せが欲しい」周囲の評価に縛られ、不満を抱え続ける百瀬雪。「美人で社長夫人」と言われるもコミュ障で、人の輪に入れない雨宮涼香。話し上手で誰からも好かれる人柄だが、介護に追われた過去と現在進行中の義母との確執に悩む花岡楓。3人は同じパン工場