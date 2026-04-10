女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が4月6日に自身のInstagramを更新し、練習中のオフショットを公開した。投稿では、屋外コートでしゃがみ込んだ笑顔の1枚を披露。絵文字とともに「#practiceday」「#tennistime」と添え、明るい表情が印象的な近況ショットを届けている。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 公開された写真では、白