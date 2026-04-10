【その他の画像・動画等を元記事で観る】 .ENDRECHERI. / 堂本剛が、8月12日に約1年半ぶりのパッケージCDアルバム『new chapter purple』をリリースする。 ■「Heart of Rainbow」は、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソング 初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態で届けられる本作は4月10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤