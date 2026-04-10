4月10日（金）放送の『沸騰ワード10』では、畑芽育に密着。畑が長年取り憑かれているのが「蒙古タンメン中本」の「味噌卵麺」。看板メニュー「北極」が激辛ラーメン界を牽引し続けるなか、畑が愛してやまないのが通ごのみのメニュー「味噌卵麺」だ。辛うま麻婆豆腐がのった「蒙古タンメン」や、激辛レジェンド「北極」ほどの知名度はないものの、辛さレベルは「北極」に次ぐ8辛。全ての基本となる特製味噌スープに激辛の「北極」ス