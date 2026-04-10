スカートの呪いが解けるまで_01【漫画】本編を読む小学校低学年で見知らぬ男性からお尻を触られ、高学年では義理の父親が布団に入ってくる――。性被害のトラウマを抱えた漫画家の魚田コットンさんによる『スカートの呪いが解けるまで』が反響を呼んでいる。結婚や出産を経て呪縛から解放されたように見えても、未だ性的な視線には敏感で、娘には「スカートを履かせたくない」とつづられている。作者に、本作に込めた切実な思いを