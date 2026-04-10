台湾メディアの聯合新聞網は9日、プロ野球の福岡ソフトバンクホークスに所属する台湾人投手、徐若熙（シュー・ルオシー）の日本での悩みが共感を呼んだことを伝えた。その悩みとは、「日本では熱々の青菜を食べられない」というもの。記事によると、徐が先日、日本での生活の最大の悩みの一つとしてこれを明かしたところ、多くの共感が寄せられ、台湾のタレントのスタンリー（史丹利）が自らの経験を基にSNSで紹介した「青菜不足を