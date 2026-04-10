夢グループ応援「韓流コンサート」が開催され、ZEROさん、Sanhaさん、パク・ジュニョンさん、SANGWOOさん、MAYJUNさんら韓国実力派歌手が一堂に集結。大ヒットドラマ『梨泰院クラス』の主題歌『START』でオープニングを飾り、橋幸夫さんの名曲『絆』など全24曲を披露しました。 【写真を見る】【 韓国歌手・ZERO 】橋幸夫さんの想いを胸に「『絆』を日本、韓国の皆さんと手を繋いで歌うのが夢」夢グループ・石田重廣社長は、