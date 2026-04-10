お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が10日、自身のXを更新。井戸田潤とのコンビ・スピードワゴンとして2年半ぶりとなる漫才とトークの公演を開催することを発表した。【写真】“強風”を浴びるスピードワゴン・小沢一敬小沢は「スピードワゴンライブ2026「井戸田と小沢」開催決定！」「スピードワゴンが約2年半ぶりとなる漫才とトークの公演を開催いたします。新たな出発となる本公演に是非ご注目ください」と告知