ヤクルト戦に先発した巨人・竹丸＝東京ドーム巨人の竹丸が六回途中まで粘りの投球で1失点とし2勝目を挙げた。マルティネスが3セーブ目。二回に増田陸の適時二塁打で先制し、三回は泉口の適時二塁打、七回はキャベッジのソロで加点した。ヤクルトは今季初めての連敗。