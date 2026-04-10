10日、気象予報士の宇野日和氏が、今週末の天気を「衣替え日和」と定義し、季節の歩みに合わせた服装の調整を呼びかけた。【映像】ひと目で分かる 気温と服装の対応今週、全国的に降った雨と強い風により、関東などでは桜が見頃を終える「花散らし」となった 。週末にかけて天気は回復へ向かい、12日日曜日には西日本や東日本を中心に、高気圧に覆われて晴れる所が多くなる見込みだ。ただし、北海道など北日本では引き続き暴風