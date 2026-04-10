Image: PLOWS こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デジタル全盛の今だからこそ、自分の手で書く時間がより大事なものになっているのではないでしょうか。そんな時間をさらに大切なひとときにするためには、上質なノートカバーを使ってみるのもひとつの手かもしれません。今回はmachi-yaに登場中のレザーノートカバー「dritto Note cover」について