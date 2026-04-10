「春アウターを着るほどでもないけれど、朝晩は少し肌寒い……」そんな時期に頼りになるのがカーディガン。【しまむら】には、さっと羽織れる「おしゃ見えカーデ」が揃っているようです。1枚で着ても、羽織りとしても使えて、今の時期からすぐ活躍してくれる即戦力アイテムをピックアップ。しまラーさんのリアルコーデとともに紹介するので、着こなし方もイメージしながらチェックしてみて。