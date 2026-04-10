446万回以上視聴され18万以上の「いいね」を集めているのは、突然おうちに現れたという子猫の姿。投稿主さんの葛藤に、視聴者からは「お別れの寂しさは命の数だけあるけど楽しいは倍以上ありますよ」「もう安心ですね」と温かいコメントが集まっています。 【動画：突然現れるようになった『1匹の子猫』を保護した結果…幸せいっぱいな光景に涙】 突然現れた子猫 Instagramアカウント「”marna.manami マーナまなみ