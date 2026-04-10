芸能レポーターの高額ギャラ日本テレビ系のワイドショー『ザ・ワイド』の芸能レポーターなどとして活躍した石川敏男氏（79）。現在も取材活動を行い、ラジオに出演するなど、いまだ現役最年長としてスクープを狙っている。そんな石川氏が大学を中退して入ったのが映画会社の松竹。ここから芸能界と付き合う人生が始まる。「宣伝部に配属されることになるんですが、いろんなスターや女優さんに会いましたよ。特に岩下志麻さんにはお