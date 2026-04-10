タレントの冴木柚葉（26）が、7日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】テレビでは見られない“むにゅっ”と柔肌 冴木は人気情報バラエティ番組「王様のブランチ」(TBS系)で現在もリポーターとしてレギュラー出演している。舞台やモデルなど、マルチに活躍している。 同号では表紙と巻頭を担当。10ページにわたり、美白マシュマロを披露している。自身のインスタグラムでは「め