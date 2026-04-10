俳優の森七菜が10日、都内で開催された映画『炎上』初日舞台挨拶に登壇。本作で映画単独初主演を務めた森は、歌舞伎町での撮影中に通りすがりの男性に刺激を受けたことや、後悔しているという断捨離エピソードを明かした。【写真】森七菜、美しさ全開！映画『炎上』初日舞台挨拶の様子オリジナル脚本で描かれる本作は、あるカルト宗教の信者の家の子として妹と共に厳しく教育され育った主人公・小林樹理恵（森）が、妹を残し