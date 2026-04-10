３月静岡県内のリニア工事着工に関して１０年近くの静岡県とJR東海との専門部会を通じた議論が終了しました。なぜここまで時間がかかったのか。川勝前知事はリニアに対して何を考えていたのかその裏側を川勝前知事の右腕だった森前副知事に直撃しました。３月２６日、リニア静岡工区の着工に向けて大きな進展が！リニア工事による環境への影響などを話し合う県の専門部会で、県が着工を認める前提条件となる県とＪＲ東海との２８項