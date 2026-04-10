舞台『ジョーカー・ゲームIV』の上演が決まり、出演キャストとチケット最速抽選先行情報が発表された。2027年2月に東京・関西の2都市で上演される。【写真】矢田悠祐ら続投！舞台『ジョーカー・ゲームIV』出演キャスト原案は、シリーズ累計135万部を突破した柳広司の短編ミステリー小説シリーズ。世界大戦期を舞台に、人間離れした頭脳と肉体を持つスパイ達が暗躍する様子を描き、2008年度「このミステリーがすごい！」第2位