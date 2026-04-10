みなさん、この週末、お出かけの予定はありますか？旅先ではやはり、おいしいものが食べたくなりますよね。そこで今回は、旅のプロで、世界中のおいしいものを知り尽くした航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんが、いまオススメのお出かけスポットと、そこで味わえる絶品グルメを調査します。鳥海高太朗が行く！週末グルメ！！（鳥海高太朗さん）「きょうは富士山本宮浅間大社の方に来ております。こちら富士山の麓にある由緒ある