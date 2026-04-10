◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・開幕節第１日（１０日、群馬・宇津木スタジアムほか）ＪＤリーグ発足５シーズン目が各地で開幕し、東地区は昨季準優勝のビックカメラ高崎はホームで昨季東地区３位のホンダに２―３で敗れ、開幕黒星を喫した。ビックカメラ高崎は五輪２大会金メダルで２６季目を迎えた上野由岐子投手が、７年ぶりに開幕投手を務めた。初回は２連打を浴びながら無失点に抑えたが、０―０の２回は２死三塁か