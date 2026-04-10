◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人はトレイ・キャベッジ外野手が「５番・左翼」で今季初めて５番スタメンで出場した。２回１死、中前安打で出塁すると、続く増田陸の左翼線適時二塁打で激走してヘッドスライディングで先制のホームイン。１点リード７回には右翼席ヘ超特大の貴重なソロ本塁打を放った。チームは開幕から３番・泉口、４番・ダルベックだけは全試合固定しているが、その後ろ