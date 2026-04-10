声優の豊田萌絵が１０日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「駆け込みお花見してきました駆け込みすぎてほぼ散ってたけどケンタ食べられたのでアタシが桜だよ！の気持ちコーディネートでした」とつづり、お花見をした際のショットをアップ。ピンクのトップスにブラウンのショートパンツを合わせた、春らしいコーデを披露した。この投稿にファンからは「お花見もえし可愛い〜