元Popteen専属モデルの熊谷真里が10日、自身のXを更新。3月末で所属事務所を退所したことを報告した。【写真】元Popteen専属モデル熊谷真里、所属事務所退所報告全文＆近影熊谷は【ご報告】と題した文書を投稿。「いつも応援して下さっている皆様へご報告です。この度、2026年3月31日をもちまして8年間お世話になりましたニチエンプロダクションを退所いたしました」と報告した。続けて「これまで多くの経験をさせていただき