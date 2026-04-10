◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト（10日、東京ドーム）巨人が本拠地でヤクルトとの3連戦初日に挑み勝利。先発の竹丸和幸投手が6回途中1失点の力投で2勝目を挙げました。巨人は2回、キャベッジ選手がヒットで出塁すると増田陸選手がタイムリーツーベースを放ち、先制します。さらに3回には、2アウト2塁の場面で泉口友汰選手がツーベースで追加点を奪いました。先発の竹丸投手は3回まで無失点の好投。4回に1アウト満塁のピンチ