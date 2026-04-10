【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）【映像】解説者も唸った「極上ふんわりパス」クリスタル・パレスのMF鎌田大地が放った魔法のようなロブパスに、プロの目も釘付けになった。追加点の起点となるプレーを解説者も大絶賛している。日本時間4月10日のUEFAカンファレンスリーグ準々決勝ファーストレグで、クリスタル・パレスはフィオレンティーナ