日本の農林水産物や食品の輸出拡大に向け、経済産業省と農林水産省は10日、農産品などの輸出事業者を支援するプログラムを立ち上げました。プログラムは、経産省と農水省が連携して輸出拡大の取り組みを強化し、去年1.7兆円だった農水産物・食品の輸出額を2030年までに5兆円とすることを目指します。日本貿易振興機構（JETRO）の拠点や人員配置の強化などによる新たな市場や需要の開拓や、冷凍・冷蔵品輸送の技術開発支援、輸出に