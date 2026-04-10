オランダの伝説であるルート・フリット氏はアーセナルでプレイするオランダ代表DFユリエン・ティンバーを絶賛した。現在24歳のティンバーは2023年夏にアヤックスからアーセナルに加入したが、加入1年目は怪我による長期離脱を強いられ、公式戦5試合の出場に留まった。新天地でのスタートに出遅れてしまった同選手だが、2年目からその才能を発揮。昨シーズンは公式戦48試合で2ゴール4アシストを記録すると、今シーズンはここまで公