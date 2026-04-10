◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京Ｄ）ヤクルトが今季初の連敗を喫した。２回１死一、二塁で赤羽が中堅の深い位置へ飛球を打ち上げるが、果敢に二塁を狙った一塁走者の増田が憤死。その裏、無死一塁で吉村が増田陸に左翼線へ二塁打を打たれると、左翼・サンタナのゆったりとした動きをついた一塁走者のキャベッジが一気に生還。３回には先頭の竹丸が放った正面へのゴロを捕った三塁・赤羽が一塁へ悪送球し