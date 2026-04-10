リヴァプールは、フランス代表DFイブライマ・コナテと契約延長について合意に近づいているようだ。9日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在26歳のコナテは2021年7月にライプツィヒから移籍し、これまでリヴァプールで公式戦通算175試合に出場。オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクとともに、チームの守備を支える活躍を披露している。そのコナテは今季限りで契約満了を迎えるため、これま