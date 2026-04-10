スタッフとの不適切な関係を理由に活動を休止していたSKE48中坂美祐（20）が10日、名古屋市のSKE48劇場で行われたチームE「RESET」公演で、問題を謝罪して活動再開のあいさつを行った。公演終盤に登壇した中坂は「1月8日に発表された件で、たくさんの皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたこと、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「昨日、発表がありました通り、本日から少しずつ活動を再開させていただきます」と報告した。