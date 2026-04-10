１０日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１１７２円６９銭（２・４８％）高の４万８３７８円９４銭となった。米国とイランの停戦合意を受け、大きく上昇した。日経平均株価（２２５種）は、前週末比３８００円６２銭（７・１５％）高の５万６９２４円１１銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連株や好決算銘柄の上昇により、読売３３３と比べて上昇幅