バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。父・弘之さんについて語る一幕があった。この日、弘之さんについて「ウチの父、９２歳じゃないですか」と話し出した高嶋。「毎年、友達が増えてるの。まるで、昔から知ってたみたいな話をして『最近だよね、その人と知り合ったの？』って聞くと、『そうだよ、ムニャムニャ』って」と父との会話を口に。