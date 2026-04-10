日向坂４６の山口陽世（はるよ）が１０日、公式ブログで１７枚目シングル「Ｋｉｎｄｏｆｌｏｖｅ」の活動をもって卒業することを発表した。山口は「日向坂４６愛してる！」のタイトルとともに「１７枚目シングルの活動をもちまして、日向坂４６を卒業します」と報告。「日向坂４６に加入して、たくさんの方と出会えました。大好きで憧れの先輩、可愛くて守りたいって思える後輩、頼れる同期、いつも支えてくださるスタッフ