２００億ウォン（約２０億円）の脱税疑惑で物議をかもした韓国のボーイズグループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌが８日、自身のインスタグラムを更新し「国税庁の手続きと結果を尊重し、関連する税金を全て納付した」「残りの手続きについても、誠心誠意取り組んでいく」と報告した。そんな中、兵役義務により陸軍軍楽隊で服務しているチャウヌに対して、配属の妥当性について再検討を求める要望が寄せられ