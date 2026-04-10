中道改革連合の小川淳也代表は１０日、国会内で会見。自民党、日本維新の会が憲法改正の「条文起草委員会」設置を提案したことに言及した。憲法改正をめぐっては自民、維新両党が憲法審査会（９日）で「改憲の論点が整理されれば検討に入るべきだ」と主張し、衆参両院の憲法審査会に早期の条文起草委員会を設置し改正原案を作成して国会に提出したい考えを示している。中道はどのようなスタンスで望むのか。小川氏は「現場