ああ疲れた。ほんとうに疲れた。とことん疲れた。このうえなく疲れた……。大人の宿題は終わらないね。気づいたらいつも瀬戸際にいるのはなぜ。締切、返信、約束、伝えそびれた言葉。今日も完了できなかったTO DOリストが増えていく。自分よりも働いている人がいるとわかりながら、己の体力の無さに、要領の悪さに落ちこむ。この記事の画像を見る腹が減った。頭が動かない。HPを使い果たしたこの身体に一体何を入れてやろうか