?つぶやきカブトムシ?こと赤沢亮正経産相が１０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。国会議事堂内の吉野家永田町一丁目店で昼食をとった際のこぼれ話を披露した。赤沢氏は「本日昼久々に院内の吉野家へ。同時に注文した秘書官と警護官がもう食べ終わったのに赤沢の注文は出て来ない」と提供時間に不満だった様子。「ブツブツ言ってたら、隣の初対面の記者が『大丈夫！牛丼も全体量は足りてますから目詰まりが解消すれば出て来ま