【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の鈴木くるみが卒業することが分かった。4月10日、グループのブログで発表された。【写真】“おっぱい選抜”1位のAKB48メンバー、胸元開放した姿◆鈴木くるみ、卒業発表グログでは「本日4月10日（金）『ここからだ』公演にて、AKB48メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」とし、本人のコメントを掲載した。鈴木は「約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん