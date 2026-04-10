◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年4月10日東京D）巨人・竹丸和幸投手（24）が10日、ヤクルト戦に先発し、5回2/3を8安打1失点で2勝目を挙げた。1点リードの4回2死一、二塁の場面。5球目を投げる際にバランスを崩した。転びながら投げた球は外角に大きく外れるワンバウンド。この間に二塁走者のオスナは三塁を狙ったが、捕手・岸田の素早い送球でタッチアウトになった。毎回のように走者を背負う我慢の投球。5回2死