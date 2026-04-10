◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月10日バンテリンドーム）この男は粘る姿がやっぱり似合う。育成から支配下昇格した阪神・福島圭音外野手（24）が8回に代打で登場。3番手・藤嶋に対して、ガッツで食らいつき、ファウルで6球粘り、敵地のスタンドもクギ付けにした。福島は10球目の変化球を右前打。プロデビューの2日のDeNA戦（京セラ）で13球粘って、藤川監督を「使いたい」と言わせた姿を再び披露した。1点差を追う展