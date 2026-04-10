ものまねタレントの長州小力（54）が所属する西口エンタテインメントが10日、公式サイトを更新。お詫び（おわび）の文書を掲載した。「弊社所属タレントに関するお詫び」と題し、「このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」とし、「また、本件に関す