OSK日本歌劇団トップスター、翼和希（つばさ・かずき）主演の「レビュー春のおどり」が10日、京都南座で開幕した。100周年を迎えるOSK恒例の「春のおどり」が南座で上演されるのは今回が初めて。開演前には劇場前で翼と娘役トップスター・千咲えみが登壇し、ファンにあいさつした。翼は「あいにくのお天気ではございますが、私は初日に雨が降りがちでございます。竜神様のお恵みではないか、と」と自虐気味に話しながら「し