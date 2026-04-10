中国外務省は、日本が外交青書で中国について「重要な隣国」に表現を後退させたことに関して、日中関係の悪化は、高市総理大臣の「台湾をめぐる誤った主張が根源にある」と非難しました。日本の外交方針をまとめた2026年版の「外交青書」が10日、公表され、高市総理大臣の台湾有事をめぐる国会答弁を受けて関係が悪化している中国について、2025年版では「最も重要な二国間関係の一つ」としていた表現を、2026年版では「重要な隣国