◇プロ野球 セ・リーグ 中日ー阪神(10日、バンテリンドーム)この日スタメンマスクをかぶった中日・木下拓哉選手が、好プレーでチームを救いました。場面は1点リードで迎えた8回。先頭打者として代打・福島圭音選手を迎えます。この回からマウンドにあがった藤嶋健人投手は、3球で追い込むもファウルで粘られ、10球目のスプリットをヒットとされました。さらに俊足の福島選手は、すぐさま盗塁を試みます。それでもここで木下選手が