OSK日本歌劇団トップスター翼和希、娘役トップスター千咲えみが10日、京都市の南座で「レビュー春のおどり」の初日を迎えた。5月で大阪松竹座が閉館することに伴い、初めて京都南座で行われた「春のおどり」。開幕を前に南座正面であいさつに立った翼は「あいにくのお天気ではございますが、私は初日に雨が降りがちでございます。竜神様のお恵みではいなかと。しっかりとその愛を受け止めて、初日を迎えたいと思っております」とあ