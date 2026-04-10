名古屋高裁に新しい長官が着任し、抱負を述べました。 【写真を見る】名古屋高裁長官に手嶋あさみ氏「裁判所が頼りがいのある存在であり続けられるよう全力で取り組みたい」と抱負述べる 名古屋高等裁判所に今月6日付けで着任した手嶋あさみ長官は、東京都出身の63歳で、東京大学を卒業後、東京高裁の判事や宇都宮地裁の所長などを歴任しました。 着任会見では「裁判所が頼りがいのある存在であり続けられるよう、全力で取り組