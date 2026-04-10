老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、同い年の夫婦の加給年金についてです。Q：同い年夫婦です。現在62歳で妻の私は特別支給の老齢厚生年金を受給。夫は20年以上厚生年金に加入していますが、今、加給年金を