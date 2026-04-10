ビジネスパーソンにとって重要な「集中力の維持」。しかし、加齢による集中力低下を感じる人も少なくないといいます。ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（東京都中央区）が実施した「集中力と習慣」に関する調査によると、6割以上が「年齢とともに集中力低下」を実感していることがわかりました。では、集中力・パフォーマンスを高めるために取り組んだ習慣にはどのようなことがあるのでしょうか。【表】集中力・パフォーマン