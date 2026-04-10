中国茶の「白茶」の産地として知られる浙江省安吉県の約1万4000ヘクタールに広がる茶畑では茶摘みのシーズンを迎えた。新華網が伝えた。2025年の安吉白茶生産量は約2630トンに達し、全県の農民1人当たり平均1万元（約23万円）以上の増収をもたらした。茶文化観光の受入れ観光客数は延べ500万人を超え、安吉白茶の全産業チェーン生産額は70億元（約1610億円）を突破した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）