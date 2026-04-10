Q. 「パンは太る」って本当ですか？ ダイエット中でも太りにくいパンがあれば知りたいですQ. 「パンは太りやすいと聞いて、ダイエット中は控えています。他にも太りそうな食べ物はたくさんあると思いますが、『パンは太る』というのは本当なのでしょうか？ できれば無理なくダイエットを続けたいので、太りにくいパンがあれば知りたいです」A. 全てのパンが太りやすいわけではありません。種類と食べ方次第ですパンは手軽でおいし